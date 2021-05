Continuano le vaccinazioni in tutta Italia. Sembra essere stata accantonata, almeno per ora, l’idea di una vaccinazione di massa. Tuttavia le Regioni si stanno preparando per alcuni open day sui vaccini anti Covid-19. Ad ogni modo siamo già a buon punto e per diversi quarantenni è già arrivato il loro momento.

Per aiutare tutti i nostri lettori, così che possano programmarsi per la vaccinazione, ecco un calendario dei prossimi appuntamenti per ricevere la dose dei Vaccini Covid-19 in ogni Regione. Di ognuna vi indicheremo il piano e le date.

Il calendario del programma ai Vaccini Covid-19 Regione per Regione

In ordine alfabetico vi elencheremo, delle Regioni di cui siamo a conoscenza, il programma vaccinale. Ecco quando e chi potrà prenotarsi per i vaccini Covid-19.

Alto Adige. Pronti gli Open Vax Day & Night. Vaccini Covid-19 anche di notte per questa Regione. Da mercoledì 19 marzo ore 00:00 sono aperte le vaccinazioni per tutti dai 18 anni in su. Il vaccino utilizzato sarà AstraZeneca. Basilicata. In questa Regione del Sud Italia si stanno organizzando altri eventi simili all'”Astranight” svoltosi a Matera il 16 maggio con i vaccini Covid-19 di AstraZeneca. Campania. L’Asl di Napoli ha in programma 2 open day per somministrare i vaccini Covid-19 di AstraZeneca e Johnson & Johnson a tutti gli ultracinquantenni. Già nei giorni del 18 e 19 maggio molti si sono vaccinati. Seguiranno altre date importanti. Lazio. Questa Regione invece sta percorrendo la strada della somministrazione dei vaccini Covid-19 Pfizer ai maturandi. Le date da segnarsi sono i primi tre giorni di giugno. La Regione metterà a disposizione 70 hub. Ci si potrà prenotare sul portale della Regione Lazio dal 27 maggio. Toscana. Essendo una Regione fortemente turistica si sta pensando ad un open day per tutti i turisti che desiderano vaccinarsi. In questo modo si prendono “due piccioni con una fava”: si somministrano vaccini Covid-19 e si attirano nuovi visitatori. Sardegna. Da oggi fino a sabato 22 maggio sono aperte le adesioni per gli over 40. Prenotazioni aperte sul portale di Poste Italiane dalla sera del 19 maggio. Sicilia. È terminata ieri la tre giorni nella quale gli ultra quarantenni potevano farsi somministrare il vaccino AstraZeneca. Una campagna volta a privilegiare chi si offre volontariamente ad assumere i vaccini Covid-19 di questa azienda. A breve comunicheranno ulteriori iniziative simili. Puglia. Sembra che da inizio settimana possano prenotarsi tutte le persone nate nel 1981. Continua quindi a scendere il limite di età per vaccinarsi nella Regione. Tutti i dettagli sul sito ufficiale della Regione.

Le Regioni che non sono state elencate nel programma degli open day

Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte non hanno in programma eventi per le vaccinazioni. Continua quindi il calendario già comunicato. Alcune tra queste, come la Lombardia, lamentano la mancanza di dosi per potersi organizzare a tal fine.

Insomma l’Italia, a livello regionale, si sta muovendo per somministrare le dosi a più cittadini possibili. Diversi sono ancora preoccupati, ma esistono prontuari sugli effetti collaterali di tutti i vaccini Covid-19 da consultare per tranquillizzarsi. Infatti, in percentuale, sono maggiori i benefici rispetto ai rischi.