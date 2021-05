Non possiamo assolutamente non tenere in considerazione il fatto che gli smartphone sono ormai troppo importanti nella nostra vita. Infatti, attualmente, è praticamente impossibile immaginare un giorno senza l’uso del nostro amato dispositivo. Una cosa molto curiosa è che ci sono molti dispositivi del passato, definiti anche “vintage” che, nonostante non avessero a disposizione tutte le funzioni di cui dispongono quelli odierni, possono valere davvero tanti soldi.

Di fatto, ci sono un mucchio di collezionisti che farebbero davvero qualsiasi cosa pur di riuscire ad accaparrarsi uno di questi modelli, e questo perché, come detto sopra, possono valere molti soldi e, soprattutto, sono particolarmente rari. Scopriamo di seguito quali sono gli smartphone antichi che valgono un mucchio di denaro.

Smartphone “vintage”: ecco i modelli più cercati da tutti

Per questi modelli facevano assolutamente da padrone delle funzioni semplici, infatti era possibile inviare solamente SMS semplici ed effettuare chiamate vocali, che spesso erano efficienti e chiare. In più, una componente che veniva usata molto meno rispetto ad oggi era di sicuro la batteria. Questo perché tempo fa questa componente era decisamente meno sottoposta a “sforzi” rispetto ad oggi, essendo che sui nostri smartphone ci sono app e sistema operativo. Ora è arrivato il fatidico momento, scopriamo quali sono gli smartphone del passato che valgono molto: