ho Mobile continua a lanciare offerte low cost ultra competitive; sembra proprio che il gestore virtuale che si appoggia alla rete Vodafone sia intenzionato a recuperare il terreno perso dopo la fuga di dati avvenuta qualche mese fa. Per riuscirci la compagnia ha adottato una strategia ben chiara; offerte a prezzi bassissimi con offerte davvero ricche. In tal senso anche questo mese le promozioni di ho Mobile sono proprio da non perdere.

ho Mobile: offerte low cost e fino a 100 Giga di traffico dati

Unica limitazione per queste promozioni è che non sono disponibili per tutti; le offerte infatti sono indirizzate specificatamente ai clienti di alcune compagnie telefoniche. Cominciamo con l’offerta deviata ai clienti Fastweb, Iliad, Coop Voce, Poste Mobile e in generale agli operatori MVNO.

La promozione include al propio interno minuti illimitati verso tutti gli operatori; anche gli SMS sono illimitati verso tutti. Per quanto riguarda la connessione internet ho Mobile mette a disposizione 70 Giga di traffico in 4G al mese. Il prezzo invece è di 13,99 euro a cui si aggiunge un contributo iniziale di 0,99 euro per l’acquisto della SIM.

La seconda promozione invece è dedicata ai clienti Kena Mobile, Daily Telecom e a tutti i nuovi numeri.

Oltre ai soliti minuti e SMS illimitati l’offerta garantisce anche in questo caso 70 Giga; unica differenza sta nel costo, di 8,99 euro al mese, a cui va sempre aggiunto il prezzo d’acquisto della scheda SIM di 9,99 euro.

Infine ecco l’offerta più appetitosa, riservata però agli utenti Iliad e ad altri MVNO.