Con la stagione calcistica che si chiude e con la prossima che si aprirà già dal mese di Agosto, sono in arrivo grandi novità per DAZN. Come noto, la tv a pagamento a partire dal prossimo anno trasmetterà tutta la Serie A in esclusiva. Il gigante dello streaming per la prima volta dal lontano 2004 toglie a Sky il monopolio della Serie A. Alla piattaforma satellitare restano infatti soltanto 3 partite, da trasmettere in esclusiva condivisa con la stessa DAZN.

DAZN, le novità dei prossimi mesi tra prezzi e Serie A

Gli utenti che guarderanno la Serie A a partire dal prossimo anno su DAZN dovranno però accettare quello che si prospetta come un netto aumento sui costi mensili.

Il rincaro dei prezzi di DAZN è dato quasi per scontato. La rimodulazione dei costi nasce come diretta conseguenza dei diritti acquisiti per la Serie A. Dato l’esborso record da oltre 800 milioni di euro per il massimo campionato, è plausibile pensare ad un costo futuro per gli utenti pari a 29 euro al mese. Allo stato attuale, il prezzo di DAZN con tre partite ogni giornata della Serie A si attesta sui 9,99 euro.

Gli utenti sono interessanti anche da un’altra importante condizione. C’è grande attesa per scoprire se DAZN confermerà la possibilità di guardare gli eventi in contemporanea su due dispositivi diversi.

Gli utenti di DAZN guardano con molta attenzione anche alle possibili tariffe garantite da TIM. La tv streaming ha siglato proprio con il gestore italiano una partnership esclusiva finalizzata proprio per l’acquisto dei diritti tv per la Serie A.