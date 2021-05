L’operatore Vodafone Italia sta tentando alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, con una nuova offerta davvero molto interessante.

Anche il collega WindTre sta facendo la stessa cosa, l’offerta appena lanciata però, è dedicata ai suoi già clienti. Scopriamo insieme tutti i dettagli delle offerte proposte.

Vodafone e WindTre lanciano un’offerta davvero conveniente

L’offerta dell’operatore rosso prevede minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet al mese, alla massima velocità disponibile. Il prezzo dell’offerta è di 7 euro al mese con costo di attivazione e SIM gratuiti. Trattandosi di un’offerta winback può essere attivata solo dagli ex-clienti Vodafone selezionati che riceveranno uno specifico SMS.

Ecco l’esempio di SMS: “Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 20 Maggio 2021“.

WindTre offre invece la possibilità di arricchire il proprio piano dati con 50GB extra ogni mese per sei mesi. Gli utenti selezionati verranno avvisati sia tramite SMS, sia tramite l’app ufficiale di WindTre con un messaggio che recita: “Goditi 6 mesi pieni di GIGA: 50 giga al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Cosa aspetti? Attiva il tuo regalo entro il […]. Disattivazione automatica al termine dei 6 mesi. Eventuali offerte attive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione“. Gli utenti interessati ad attivare la promozione dovranno rispondere all’operatore entro la data indicata dal messaggio.