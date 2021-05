Per riuscire a giocare a Resident Evil Village non serve un super computer ma è necessario rispettare alcuni requisiti minimi previsti dallo sviluppatore. Capcom, nella fattispecie, diffonde un elenco di componenti hardware strettamente necessari per immergersi nell’azione di gioco dettata dal sopraggiungere del nuovo survival horror.

Mentre su console new-gen il problema non si pone su PC è strettamente necessario assicurarsi la presenza di dette caratteristiche. Per apprezzare il Ray Tracing, tra l’altro, è indispensabile avere quanto meno una NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT. Cita il developer che eventualmente i requisiti sono suscettibili di ulteriori modifiche in corso d’opera. Scopriamoli in anteprima.

Requisiti Resident Evil Village per PC