Il Nokia 3.4 non è molto recente come smartphone infatti fu presentato a Settembre del 2020 ma abbiamo potuto provarlo solo ora e quindi non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a vedere subito le sue caratteristiche tecniche.

Nokia 3.4: Design

Partiamo come al solito dal design che risulta fresco e giovanile con una scocca in policarbonato dai colori accessi e dalle finiture premium nonostante sia un dispositivo di fascia bassa.

La qualità costruttiva è buona, non sono presenti particolari scricchiolii e le sue dimensioni di 160,97mm X 75,99mm X 8,7mm di spessore lo rendono maneggevole e anche facile da utilizzare con una sola mano e il peso di 180g è molto ben bilanciato.

Sul lato di sinistra si trova un tasto fisico dedicato a Google Assistant che purtroppo però non è configurabile con altre azioni.

Da sottolineare anche la presenza dell’ingresso da 3.5mm per il jack delle cuffie, caratteristiche che orami sta pian piano scomparendo.

Hardware:

Sorro la scocca della nostra demo unit troviamo un processore Qualcomm® Snapdragon™ 460 octa core a 64 bit da 1.8 GHz e GPU Adreno 610 con 3 GB di memoria RAM , ma è disponibile anche la versione con 4 GB di memoria RAM, e 64 GB di memoria di massa, ma è disponibile anche la versione con 32 GB di memoria interna.

La memoria è espandibile tramite micro SD fino a 512 GB, molto interessante la possibilità di non dover rinunciare alla doppia SIM in quanto gli slot a disposizione nel carrellino sono 3 ( 2xNano SIM 1xMicroSD ).

Considerando che è un telefono di fascia bassa e che quindi non possiamo aspettarci di poter giocare ai titoli più pesanti del Play Store devo dire che le prestazioni sono discrete per un utilizzo standard senza grosse pretese.

Purtroppo si nota subito la difficoltà del processore nel momento in cui si cerca di fargli fare più operazioni contemporaneamente e si vede la reattività e la risposta non sono immediate.

Display:

Lato schermo abbiamo un display da 6,39″ HD+ IPS LCD con una risoluzione di 720×1560 pixel e una densità di 269 ppi con frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Il display fa il suo anche in questo caso senza grosse pretese, ha una discreta resa ma pecca sotto la luce del sole in quanto la luminosità non è eccezionale il che lo rende difficile da leggere.

Fotocamera:

HMD Global ha dotato questo Nokia 3.4 di ben 3 fotocamere, nello specifico abbiamo 1 fotocamera principale con sensore da 13 megapixel, 1 fotocamera per la profondità con sensore da 2 megapixel e 1 fotocamera Ultra Wide con sensore da 5 megapixel.

Se diamo sempre un occhio al prezzo del telefono viene spontaneo dire che la qualità e la resa delle foto una volta scattate con questo smartphone è accettabile e anzi con condizioni di luce ottimale sono anche buone. Pecca ovviamente nel momento in cui la luce inizia a scarseggiare e di notte il rumore digitale ne fa da padrona.

Lato software con l’applicazione fotocamera abbiamo diverse modalità tra cui quella notturna, che devo dire non funziona male.

Per quanto riguarda invece i video possiamo registrare al massimo con una risoluzione di 1080p a 30fps mentre la fotocamera frontale è da 8 megapixel.

Sistema operativo e altre caratteristiche:

Come per tutti gli smartphone di HMD Global brandizzati Nokia anche su questo Nokia 3.4 troviamo il sistema operativo Android One ovvero la versione pura e senza fronzoli del robottino verde.

Purtroppo però la versione è ancora la 10 che non è dicerto l’ultimissima però almeno lato sicurezza patch abbiamo le ultime disponibili.

Grazie ad Android One tutto il sistema è abbastanza fluido e non ci sono grossi intoppi durante l’utilizzo , anche Google Assistant lavora bene ed è molto utile in certe occasioni in cui non possiamo utilizzare con le nostre mani lo smartphone.

E pensando ai possibili target users di questo telefono c’è da sottolineare la bella opzione Family Link di Google presente in Andorid One che permette di controllare cosa fanno i propri figli con il telefono e soprattutto permette di impostare dei limiti di tempo per l’utilizzo di alcune applicazioni, non male se vogliamo regalare questo Nokia 3.4 ai nostri ragazzi come primo smartphone.

Per completare le caratteristiche vi posso dire che troviamo il Wifi mono banda 802.11 b/g/n, connettività LTE Categoria 4, bluetooth 4.2, NFC, la radio FM, Audio Qualcomm® aptX™ audio adaptive e ovviamente GPS/AGPS, GLONASS, BDS e Galileo.

Batteria:

La batteria da ben 4000 mAh è sicuramente la caratteristica top di questo Nokia 3.4 infatti grazie ad essa e al basso consumo energetico dell’hardware con un utilizzo classico possiamo arrivare addirittura a 2 giorni di autonomia confermati dai nostri test!

Questo anche grazie all’opzione batteria adattiva che regola l’utilizzo delle applicazione e limita quelle che consumano di più o che vengono usate di rado.

Conclusioni:

Ogni volta che vedo telefoni come questo mi chiedo quale sia la strategia di HMD Global, e di altre aziende, e se ne valga davvero la pena avere tantissimi modelli mediocri che alla fine tra di loro si differenziano per delle virgole. Io credo di più nella filosofia pochi ma buoni e quindi…c’è n’era davvero bisogno?

Se siete curiosi di sapere quanto costa il prezzo di listino è di soli 149€