Kena Mobile: tre offerte fino a 100 GIGA in 4G per tutti i gestori

Tra tutti quei gestori che si occupano di telefonia mobile ce ne sono alcuni che spesso vengono relegati ad una posizione secondaria. Questi sono i gestori virtuali, i quali durante gli ultimi anni sono stati in grado di dire la loro anche in maniera abbastanza altisonante.

Non esistono ormai quasi più differenze tra questi e i classici gestori più famosi, i quali infatti temono l’attuale avanzata di realtà come ad esempio Kena Mobile. Il gestore sta dimostrando di avere tanta carne al fuoco e lo fa con le sue migliori offerte che in questo caso sono tre. Si tratta di soluzioni che durano per sempre allo stesso prezzo pieno di qualità ma soprattutto di contenuti.

Kena Mobile: ecco le tre offerte migliori ora disponibili sul sito ufficiale

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: