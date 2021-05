Le nuove occasioni effettivamente disponibili da Expert possono lasciare a bocca aperta, rappresentano una serie di prezzi bassi da non perdere assolutamente di vista, nell’ottica di riuscire a risparmiare al massimo delle possibilità.

Il volantino attuale risulta essere disponibile fino al 23 maggio 2021 in ogni singolo negozio sparso per il territorio, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli acquisti possono tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale dell’azienda, ponendo però attenzione all’obbligo del pagamento delle spese di spedizione, indistintamente dalla cifra raggiunta o dalla categoria merceologica coinvolta.

Expert: tutte le offerte più interessanti

Le offerte più interessanti del volantino Expert partono da un vero e proprio top di gamma, quale è il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone unico nel proprio genere, richiestissimo dagli utenti, ed oggi finalmente acquistabile ad una cifra complessivamente accettabile. Sono necessari 849 euro per la variante da 128GB di memoria interna.

Le alternative proposte dalla campagna promozionale, passano poi per modelli relativamente economici, dai prezzi inferiori ai 400 euro, rappresentati da Oppo A15, Realme 8 5G, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A94, Realme 8 o anche Realme C21.

Tutti i modelli elencati vengono distribuiti, come al solito, con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa location d’acquisto, oltre alla variante no brand, di conseguenza gli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico.

Le migliori occasioni del volantino Expert le potete trovare direttamente nel nostro articolo, inserite come galleria fotografica.