Gli sconti lanciati da Comet riescono a raggiungere cifre e livelli inimmaginabili fino a qualche settimana fa, portando gli utenti a riuscire a spendere davvero pochissimo sull’acquisto dei migliori prodotti in circolazione.

Fino al 2 giugno 2021, i prezzi che andremo ad elencarvi sono da considerarsi validi in ogni negozio in Italia, nonché direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, senza limitazioni o differenze di alcun tipo. Coloro che opteranno per un acquisto tramite l’e-commerce, lo ricordiamo, potranno fruire anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento della spesa dei 49 euro.

Comet: le occasioni sono incredibili

I prezzi attivati da Comet sono comunque molto interessanti, in quanto toccano anche alcuni veri e propri top di gamma della telefonia mobile; tra questi troviamo chiaramente il Samsung Galaxy S21+, un must have del 2021, caratterizzato da prestazioni praticamente mai viste prima d’ora. La richiesta finale è relativamente accessibile, saranno difatti necessari 849 euro per il suo acquisto.

Le alternative proposte dall’azienda restano comunque nella fascia più bassa del segmento, più precisamente sotto i 300 euro. Tra queste annoveriamo la presenza di Oppo A91, Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 9T, Wiko View 4, Xiaomi Redmi Note 10 o Samsung Galaxy A21s, solo per citarne alcuni.

Tutte le proposte del volantino Comet sono raccolte per vostra comodità direttamente nel nostro articolo, in tal modo potrete aprire le singole pagine e visionare dettagliatamente ogni prezzo che l’azienda ha effettivamente deciso di attivare per voi, ricordando che gli acquisti potranno essere completati anche online sul sito ufficiale.