Sono purtroppo previsti dei nuovi aumenti mensili per alcuni clienti del noto operatore telefonico WindTre. In particolare, avverranno alcune rimodulazioni che porteranno la sostituzione delle offerte attualmente attive con una delle offerte tariffarie sostitutive denominate Super e Super Voce.

Nuovi aumenti e rimodulazioni per alcuni clienti di WindTre

Alcuni clienti del noto operatore telefonico stanno ricevendo in questi giorni dei messaggi SMS da parte di WindTre nei quali viene comunicato l’arrivo di alcune modifiche contrattuali. Queste ultime, come già accennato, comporteranno un cambio obbligatorio di offerta che passerà in automatico o all’offerta tariffaria Super o a quella Super Voce. Sul sito web mondomobileweb, è stato riportato il testo di uno di questi SMS che dice quanto segue:

“Modifiche contratto: dal 27/5,21, la tua offerta cambia in Super 30 per ragioni economiche legate all’utilizzo del tuo attuale piano. Hai min illimitati, 600 SMS, 30GB, al costo di 15,99 euro al mese. Al termine del traffico incluso: 29 cent/SMS, 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/super-lp. Diritto di recesso entro il 26/5 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso”.

Gli aumenti mensili, quindi, dovrebbero avere un importo compreso tra 3-4 euro, ma per il momento non sappiamo con esattezza quali sono le offerte mobile che sono interessate a queste rimodulazioni. L’operatore telefonico WindTre, comunque, non ha riportato alcuna comunicazione ufficiale sul proprio sito web, ma ha avvisato i clienti interessati esclusivamente tramite SMS. Nel caso in cui non si abbia intenzione di procedere con le modifiche contrattuali, sarà eventualmente possibile recedere o cambiare operatore.