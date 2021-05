WINDTRE ha recentemente annunciato l’estensione della disponibilità della banda ultralarga in un’altra città d’Italia. Parliamo di Foligno, dove è possibile attivare la connettività ad 1 Gigabit di Open Fiber mediante le tante offerte che sono state messe al servizio degli utenti dall’operatore telefonico arancione.

WINDTRE: a Foligno è possibile connettersi con Open Fiber

All’interno del comunicato stampa, WINDTRE vuole mettere in evidenza che la linea ultraveloce WINDTRE è attivabile con l’offerta Super Fibra, e la suddetta offre la navigazione ad 1 Gigabit e il nuovo modem WiFi 6 di ultima generazione, il quale garantisce una maggiore copertura in tutta la casa, più velocità e stabilità di connessione e fino a 120 dispositivi connessi tutti in contemporanea.

L’attivazione del servizio è gratuita e la promozione va a proporre anche Giga illimitati immediatamente per gli smartphone di tutta la famiglia. In più, per un anno, è possibile avere a disposizione il servizio Amazon Prime con Amazon Music.

Il CCO di WindTre, Gianluca Corti, afferma nel comunicato che “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in un territorio come l’Umbria garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband ‘Top Quality Network’ abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, soprattutto da chi studia o lavora da casa, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento, come la fruizione di contenuti in streaming e on-demand o il gaming online. La rete in fibra ottica rappresenta un’infrastruttura di primaria importanza, fondamentale per sostenere il tessuto produttivo e favorirne l’evoluzione attraverso le soluzioni digitali”.