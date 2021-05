Le novità per gli utenti di Vodafone non si fermano soltanto alle tariffe con vantaggiosi costi. Nel corso di queste ultime settimane, il gestore inglese si è accreditato agli occhi degli utenti anche per una serie di servizi aggiuntivi, tra cui quello delle eSIM. I clienti che scelgono il provider potranno beneficiare ora anche delle schede telefoniche virtuali, in alternativa delle tradizionali SIM.

Vodafone, le eSIm ora disponibile anche online

Le eSIM di Vodafone sono speculari alle SIM tradizionali. Gli abbonati, in ambedue le circostanze, dovranno spendere un costo una tantum di 10 euro per l’acquisto della scheda e per l’attivazione del numero.

I clienti riceveranno un codice QR, rilasciato su apposita card nel momento dell’acquisto della scheda virtuale. Questo codice, oltre ad essere necessario per l’attivazione della rete, andrò anche a sostituire i codici PIN e PUK.

Vodafone lancia questo servizio solo ed esclusivamente per gli smartphone di nuova generazione. Come noto, infatti, la tecnologia delle SIM virtuali è disponibile per i modelli più recenti di Phone e smartphone Android.

Sempre nel corso di queste ultime settimane, i clienti di Vodafone hanno scoperto una nuova vantaggiosa novità per le eSIM. Queste, infatti, possono essere attivate anche sul sito online del gestore. Gli abbonati avranno la possibilità di scegliere le eSIM in associazione alle tariffe di listino che il gestore promuove attraverso i cuoi canali web. L’acquisto sarà immediato con la ricezione dell’apposito codice QR per la configurazione di rete. L’attivazione online delle eSIM non è valida per le famose tariffe operator attack.