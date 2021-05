Nelle scorse settimane erano emersi alcuni teaser che annunciavano l’imminente arrivo di un nuovo smartphone targato Honor e, nel corso delle ultime ore, l’azienda cinese lo ha finalmente presentato. Stiamo parlando del nuovo Honor Play 5. Vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche tecniche.

Honor Play 5 ufficiale: display OLED e processore MediaTek

Il nuovo smartphone del produttore cinese ormai ex-brand di Huawei è stato quindi svelato ufficialmente in queste ore. Come già accennato, si tratta del nuovo Honor Play 5. Come anticipatoci dai rumors e dai teaser delle scorse settimane, per questo device Honor ha deciso di adottare ancora una volta sul fronte un display con un notch a goccia centrale, nonostante si tratti di una feature un po’ anacronistica. Sul retro, invece, troviamo quattro sensori fotografici collocati in una zona quadrata.

Andando più nel dettaglio, il display è un OLED con una diagonale da 6.53 pollici in risoluzione FullHD+. Stranamente, però, l’azienda ha deciso di utilizzare un classico refresh rate a 60Hz, anche se non mancano comunque il supporto ad HDR10 e il sensore biometrico per lo sblocco integrato al suo interno.

Il processore sotto alla scocca del nuovo device di Honor è poi il SoC MediaTek Dimensity 800U, il quale garantisce il supporto alle reti di quinta generazione sia in modalità Stand Alone sia in modalità Non Stand Alone. La batteria ha una capienza non eccezionale, pari a 3800 mAh ma, nonostante questo, è presente la ricarica rapida da ben 66W. Il comparto fotografico, infine, è composto da un sensore primario da 64 megapixel, un sensore granndagolare da 8 megapixel e due sensori da 2 megapixel (macro e profondità).

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Play 5 è al momento disponibile in Cina ad un prezzo iniziale di circa 267 euro al cambio attuale.