Il produttore cinese Honor terrà fra non molti giorni un nuovo evento di presentazione ufficiale. In questa occasione, verrà svelata ufficialmente una nuova serie di smartphone noti come Honor Play 5. A confermare tutto ciò, in particolare, è stata un’immagine teaser pubblicata sul social cinese Weibo.

Honor si appresta ad annunciare una nuova serie di smartphone: ora è confermato

Qualche giorno fa era trapelata in rete una prima immagine di un nuovo smartphone a marchio Honor e a quanto pare ora è tutto confermato. Come già accennato, infatti, in queste ore è stata pubblicata su Weibo un’immagine teaser che non lascia alcun dubbio. La nuova serie si chiamerà Honor Play 5 e sembra che i dispositivi presentati saranno almeno due, una versione standard e una Pro.

Oltre a questo, l’immagine teaser ci ha confermato il design e l’aspetto estetico di questi nuovi smartphone. Sul fronte, troverà posto un ampio schermo con i bordi piatti e con un piccolo notch a goccia centrale, mentre sul retro ci saranno quattro sensori fotografici. Questi ultimi saranno leggermente differenti esteticamente su i due smartphone. Lo schermo, stando ai rumors trapelati nei giorni scorsi, dovrebbe essere un OLED. A confermare ancor di più questa ipotesi vi è poi il fatto che dal teaser non è visibile alcun sensore biometrico fisico, neanche sul frame laterale.

Le altre indiscrezioni emerse in questi giorni riferiscono che i nuovi Honor Play 5 avranno uno spessore molto ridotto, pari a 7,46 mm, un peso non eccessivo di 179 grammi e un processore targato MediaTek, il SoC Dimensity 800U.