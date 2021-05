L’operatore ho. Mobile ha avviato un’altra iniziativa chiamata ho. Una nuova SIM volta a convincere alcuni ex clienti a ritornare tramite l’invio di una SIM gratuita per l’attivazione di una qualsiasi offerta disponibile online.

L’iniziativa in questione è rivolta ad alcuni ex clienti ho. Mobile che hanno abbandonato l’operatore e che avevano lasciato il consenso commerciale per ricevere comunicazioni da parte di ho. Mobile in merito alle sue offerte. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.mobile regala una nuova SIM ad alcuni ex clienti

Alcuni ex clienti stanno dunque ricevendo a domicilio e senza preavviso una SIM dell’operatore con l’iniziativa ho. Una nuova SIM, con l’invito ad attivarla online in autonomia. Insieme alla SIM giunge la seguente comunicazione: “ho. Una nuova SIM. Ci dispiace di non averti più nella famiglia ho. Per questo abbiamo deciso di farti una sorpresa: una SIM nuova, da attivare in pochi e semplici passaggi. Visita ho-mobile.it e scopri l’offerta più adatta a te“.

Non è la prima volta che ho. Mobile invia le sue SIM gratuitamente e a sorpresa, ad esempio nella cornice dell’iniziativa ho. Tanti Amici, ma in questo caso il target è rappresentato da ex clienti dell’operatore che potranno attivarle online scegliendo una delle offerte disponibili. La SIM può essere attivata scaricando l’App dell’operatore disponibile per dispositivi iOS e Android e da lì stesso sarà poi possibile scegliere l’offerta da acquistare, con attivazione tramite video-registrazione.

Ricevendo la nuova SIM gratuita da parte di ho. Mobile, il cliente potrà attivare diverse offerte, che vengono elencate di seguito in ordine di prezzo mensile. Inoltre, non si dovrà sostenere il costo della SIM, avendone già una a disposizione. L’offerta ho. 6.99 offre un bundle mensile composto da minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 Giga di traffico internet mobile a 6.99 euro al mese.