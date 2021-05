Carrefour asseconda tutte le richieste dei consumatori italiani, ponendo sul piatto un elevato quantitativo di offerte molto interessanti, per mezzo delle quali sarà possibile pensare di risparmiare decisamente di più del previsto.

La campagna promozionale corrente nasce per essere disponibile ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. Gli acquisti possono essere completati tranquillamente in ogni negozio, ma non sul sito ufficiale dell’azienda, indipendentemente dal prodotto selezionato.

Al superamento dei 199 euro di spesa effettiva, è prevista la possibilità di richiedere un finanziamento a Tasso Zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario, previa approvazione da parte della finanziaria.

Carrefour: questi sono gli sconti migliori

Gli sconti migliori del volantino Carrefour partono dai prodotti marchiati Apple, in particolar modo gli smartphone di ultima generazione. Tra questi possiamo trovare Apple iPhone 12, in vendita a soli 799 euro, più precisamente nella variante da 64GB di memoria interna con 24 mesi di garanzia inclusi.

Chiaramente sono disponibili anche altri prodotti più economici, con sistema operativo Android, i quali sono rappresentati perfettamente da TCL 20 SE, Oppo A54, Alcatel 1S, Oppo A74, Motorola G10 e similari.

Sfogliando le pagine della campagna promozionale notiamo la presenza di un elevato quantitativo di sconti mirati sugli elettrodomestici, quali possono essere lavatrici, frigoriferi, accessori per la casa o anche televisori di ultima generazione. Tutte le migliori proposte del volantino Carrefour sono disponibili nelle pagine che potete trovare elencate direttamente nel nostro articolo.