WhatsApp e il trucco gratis per spiare il partner rapidamente

Da diversi anni si discute in merito a tutte le possibilità che WhatsApp è stata in grado di implementare nella vita delle persone. Di certo la messaggistica esisteva da diverso tempo, ma con l’arrivo di questa nuova piattaforma tutto è stato ulteriormente migliorato.

Sono stati infatti tantissimi gli aspetti introdotti pian piano, a partire dei semplici messaggi basati sulla connessione ad Internet fino ad arrivare a chiamate e videochiamate. Oggi gli aggiornamenti continuano ad arrivare per importare qualche novità all’interno di una piattaforma che all’apparenza sembrerebbe già perfetta. Nonostante questo, ci sono però delle problematiche che non smettono di impensierire gli utenti iscritti. Una di queste era rappresentata tempo addietro dallo spionaggio, il quale ad oggi non esiste praticamente più visto che le app che erano in grado di praticarlo non sono più funzionanti. Secondo quanto riportato però una nuova piattaforma sarebbe diventata disponibile e permetterebbe di spiare i movimenti delle persone su WhatsApp.

WhatsApp: gli utenti hanno paura della nuova applicazione spia, ecco come si usa

L’ultima trovata spuntata fuori sul web sarebbe rappresentata da una nuova applicazione, Whats Tracker, in grado di spiare le persone. Chiaramente si tratta di una tecnica non troppo invasiva, la quale di certo non può capire cosa c’è scritto all’interno di una chat su WhatsApp.

Al momento alcuni utenti la utilizzano, potendo selezionare delle persone da monitorare per capire in quale momento della giornata entrano o escono da WhatsApp. Tenendo infatti l’app attiva in background sarà possibile ottenere notifiche istantanee quando le persone monitorate sceglieranno di entrare o uscire.