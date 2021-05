Ormai sembra che nel mondo del collezionismo non ci siano più sorprese. Di fatto, sono veramente tanti gli appassionati di questo mondo sparsi in tutte le parti del mondo, i quali sono realmente disposti a spendere delle cifre veramente importanti per riuscire ad accaparrarsi dei pezzi che possono essere rarissimi e valere moltissimo.

Quindi, in questo caso non possiamo non mettere in evidenza il discorso che riguarda le monete rare, le quali sono sempre in crescita a livello numerico e stanno raggiungendo delle cifre di vendita davvero impressionanti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Monete rare: ce n’è una che è stata venduta per 80.000 euro

Le monete fortunate sono tante, e possono arrivare a valere quattro o cinque zeri. Nel caso in cui avete una collezione in casa o semplicemente qualche pezzo nel portafoglio, vi conviene controllare immediatamente. Questo perché potreste avere senza saperlo un vera e propria fonte di denaro.

Una moneta da 2 euro è stata venduta ad una cifra spaziale: ben 80.000 euro. Di fatto, ci sono dei collezionisti che sono veramente disposti a spendere così tanto al fine di portarsi a casa questi cimeli importantissimi.

Questa moneta di cui vi parliamo è in vendita su eBay, e pare che abbia due errori di conio che la rendono così unica. Come si può vedere dalla foto in basso, la scritta sulla zigrinatura laterale sfiora la superficie e il disegno dell’Europa va a sovrapporsi alle stelle. Infine si è deciso di metterla in commercio, facendo sì che il suo valore schizzasse davvero alle stelle.