Diverse persone nel nostro Paese avranno di sicuro conservato diverse monete in qualche parte della loro casa per svariati motivi. Tuttavia, col tempo, dimenticano completamente di averle, probabilmente non sapendo che alcune di queste, se facciamo particolare attenzione, possono valere davvero molti soldi. In questo articolo andremo a parlare di vecchie Lire e monete in Euro che sono veramente molto rare e che, come detto sopra, possono valere tanto.

Anche se, c’è da dire, che devono essere in buono stato affinché il loro prezzo possa lievitare, altrimenti potrebbe scendere vertiginosamente. Oltre a questo, abbiamo anche altre cose che le rendono molto particolari, come un errore, una data particolare o un personaggio riportato su una delle due facce.

Monete rare: ecco quelle che valgono più dell’oro

Iniziamo con la lista delle monete rare andando subito a parlare delle monete da 2 euro di Grace Kelly, le quali oggi sono veramente molto rare. Le suddette, sono state coniate per i 25 anni della star di Hollywood, e il principato di Monaco nel 2007 si è occupato da vicino della situazione. Attualmente, queste monete possono arrivare a valere anche 2.500 euro, e nel mondo esemplari come questi sono rarissimi, circa 2.000. Pochi esemplari anche per quanto concerne i 2 euro del Vaticano, i quali sono stati coniati nel 2005 e oggi valgono 300 euro l’una.

Ora, andiamo a parlare delle Vecchie Lire, che spesso vengono completamente dimenticate, ma che possono valere un mucchio di denaro. Iniziamo con la 5 Lire del 1956, la quale può valere fino a 2.000 euro. Va a raddoppiare il prezzo se si parla della 10 lire del 1947, e della stessa annata c’è anche la 2 Lire, fatta per celebrare il trattato di pace alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quest’ultima può arrivare a valere più di 2.000 euro.