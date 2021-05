È arrivata la conferma ufficiale proprio recentemente per quanto riguarda la sesta stagione di Lucifer, la quale arriverà sicuramente sulla piattaforma californiana Netflix. La notizia è arrivata di sorpresa, e a fornircela è stata Netflix stessa. Per quanto riguarda la trama, è ancora presto per sapere qualcosa a riguardo, anche perché a breve Netflix rilascerà la seconda parte della quinta stagione, precisamente il 28 maggio 2021.

Fino a questo momento, in base a quello che dicono gli showrunner, il finale di Lucifer non verrà assolutamente cambiato. Di fatto, anche Tom Ellis si è espresso in merito alla situazione, e queste sono state le sue parole:

Praticamente, il punto in cui il nostro show si concluderà con la sesta stagione è lo stesso in cui sarebbe finita la quinta prima di sapere del rinnovo, ma ovviamente abbiamo un’altra storia da raccontare nel mezzo.”

Lucifer: per sapere quando arriverà la season 6 si dovrà aspettare

Secondo quello che ci dice Variety, la Modrovich ed Henderson, hanno anche dichiarato che all’interno della sesta stagione di Lucifer ci sarà anche un accenno non invasivo all’emergenza sanitaria in corso. In più, anche il tema Black Lives Matter verrà affrontato più da vicino.

Tuttavia, come detto anche precedentemente, non è arrivato ancora il momento di sapere quando uscirà la sesta parte di Lucifer, essendo che stiamo ancora aspettando la fine della quinta stagione. Quello che sappiamo di sicuro fino a questo momento è che il 6 ottobre sono cominciate ufficialmente le riprese, e si sono concluse ufficialmente il 29 marzo. Molto probabilmente, la sesta stagione di Lucifer la vedremo nei primi mesi del 2022.