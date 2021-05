Iliad si prefigura come il provider francese più conveniente su scala nazionale. Gli abbonati del gestore, in linea con il passato, potranno accedere ad una serie di ricaricabili low cost molto vantaggiose. Tra queste, un ruolo di grande importanza spetta alla Flash 100, la tariffa che contempla 100 Giga (anche in 5G) al costo di 9,99 euro.

Iliad, stop all’app ufficiale per Android

Ancora una volta, le promozioni low cost di Iliad rappresentano la principale ragione di fedeltà da parte dei clienti. Ciò che ancora lascia qualche perplessità del gestore francese sono invece i servizi. Iliad, in questo campo, è ancora distante da TIM, Vodafone e WindTre ed ha, ad esempio, ancora un gap da colmare.

Il provider, con grande stupore, degli utenti stessi non garantisce al suo pubblico la presenza di un’app ufficiale. Sia su Android che su Apple, gli abbonati di Iliad non possono effettuare il download di un’app ufficiale.

I clienti che intendono modificare piccole impostazioni del loro profilo devono quindi interfacciarsi esclusivamente al sito web ed alla relativa area riservata. Le aspettative dei clienti che si attendevano la presenza di un’app in questi mesi resteranno tali.

Ancora ora, la presenza di un’app Iliad non è all’ordine del giorno per gli sviluppatori. Le prospettive per il futuro prossimo, quindi, non prevedono una release di un servizio sui principali negozi virtuali.

La mancanza di un’app ufficiale per i clienti con smartphone Android è ancora maggiore. Su Google Play Store non sono più disponibili. le app terze utili per la gestione del profilo Iliad: tra queste, nemmeno Area Personale.