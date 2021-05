Le offerte del volantino Unieuro del mese di Maggio, coinvolgono un numero sempre crescente di utenti, i quali si ritrovano con la possibilità di godere di prezzi incredibilmente bassi e convenienti, anche senza doversi spostare dal divano di casa.

La cosa da sapere è proprio questa, nel momento in cui decidete di acquistare da Unieuro avrete la possibilità di fruire di un risparmio notevole anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, godendo inoltre della spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro (e senza vincoli in merito alla categoria merceologica). I singoli prezzi sono sicuramente convenienti, grazie anche alla disponibilità delle varianti no brand, i cui aggiornamenti di sistema verranno effettivamente rilasciati dai produttori, e non dai vari operatori telefonici.

Unieuro: questi sono gli sconti da non perdere

Il volantino Unieuro prende il nome di Passione Casa, e come tale porta una soluzione veramente apprezzata, soprattutto per coloro che al giorno d’oggi sono alla ricerca di un grande elettrodomestico. Chi acquisterà uno dei modelli contrassegnati, infatti, avrà la possibilità di ricevere in combinata una asciugatrice completamente gratis, con consegna “immediata”.

Oltre a questo, sempre all’interno della medesima campagna promozionale, sono chiaramente disponibili anche sconti interessanti legati ad altre categorie merceologiche, a partire ad esempio dai top di gamma mobile, come Galaxy S21, Galaxy S21+, Xiaomi Mi 11 o Oppo Find X3 Pro, per scendere poi verso modelli più economici.