Truffe: Potenza è nel mirino dei truffatori, cosa è successo ai cittadini?

L’arrivo del coronavirus ha permesso ai malfattori di agire indisturbati, sfociando a lungo andare in truffe punibili penalmente. E così è accaduto: i Carabinieri dei locali Comandi Stazione in Potenza, hanno individuato ben 8 persone responsabili di “truffa”, “frode informatica” e “sostituzione di persona”, via web, ai danni di ignari cittadini.

Truffe: il Comune italiano è stato preso di mira dagli hacker

A seguito delle indagini, sono emersi diversi individui in varie parti di Potenza: