Sembra che OnePlus sia intenzionata ad ampliare la famiglia OnePlus Nord. Infatti, è in arrivo un nuovo device che andrà ad aggiungersi alla serie di device di fascia media lanciata recentemente dal produttore cinese.

Fino a qualche giorno fa, gli esperti di settore erano certi che il nuovo device in arrivo si sarebbe chiamato Nord N1 5G. Tuttavia, in queste ore, questa certezza è venuta meno in seguito alle indiscrezioni emerse grazie a Max Jambor, noto leaker del settore.

OnePlus potrebbe lanciare l’atteso Nord N1 5G sotto il nome Nord CE 5G. La scelta di cambiare nome è una decisione presa all’ultimo minuto dal brand. Purtroppo, al momento, non sono chiare le motivazioni che hanno portato a questo provvedimento.

OnePlus si sta preparando al lancio di Nord CE 5G

Un altro aspetto ancora ignoto è il significato della sigla CE. Il leak non svela cosa possa indicare ne tanto meno se OnePlus ha in mente un collegamento. Una possibile indicazione arriva dal precedente nome dello smartphone.

Infatti, il Nord N1 5G nasce come successore del Nord 10 5G. Tuttavia, sarebbe stato molto strano presentare un device successivo con un numero progressivo inferiore a quello precedente. Il successore di Nord N10 5G si sarebbe dovuto chiamare N20 5G o N11 5G per non confondere gli utenti.

Al momento non si conoscono le specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 5G. Possiamo ipotizzare che il device sarà sempre uno smartphone di fascia media ma in grado di offrire la piena esperienza utente del brand.

Ricordiamo che Nord N10 5G è arrivato sul mercato con un display da 6.49 pollici con risoluzione FullHD+ e 90Hz. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 690 accompagnato da 6GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna. Il nuovo Nord CE 5G potrebbe condividere alcune caratteristiche, mantenendo sempre il prezzo accessibile.