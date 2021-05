Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua piattaforma di videoconferenze Teams. Ora, ospitare una chiamata potrebbe diventare ‘meno irritante’. Il servizio ha rivelato che gli organizzatori della riunione saranno presto in grado di disabilitare e abilitare feed video di partecipanti specifici. Inoltre, si potrá disattivare il feed video di tutti i partecipanti in una chiamata.

Individuato la prima volta da WindowsLatest in un post del forum Microsoft, l’aggiornamento in questione permetterá agli ospitanti ed ai partecipanti di distrarsi meno. Questo perché, come normalmente avviene in una chiamata di gruppo, la schermata di tutti i partecipanti è sommersa dai vari feed video degli altri utenti.

Microsoft Teams: il nuovo aggiornamento arrivverá a fine mese

La nuova funzionalitá annunciata da Microsoft arriverá presto sia per gli utenti Windows che per macOS, insieme agli utenti su mobile iOS e Android. La funzione dovrebbe inoltre essere rilasciata alla fine di maggio 2021. Questa è solo l’ultima di una serie di funzionalitá introdotte sulla piattaforma Teams. Il servizio ha recentemente implementato PowerPoint Live, una funzione che consente l’avvio di presentazioni direttamente in una riunione di Microsoft Teams.

La societá ha anche rivelato che ora Teams registrá automaticamente tutte le riunione, con un avviso visualizzato all’inizio di una chiamata per avvisare gli utenti che la riunione è in fase di registrazione. Per coloro che cercano un modo per organizzare videoconferenze piú grandi, ora Teams é in grado di supportare un massimo di 20000 persone.

Inoltre, il team di sviluppo ha anche annunciato Minecraft: Education Edition, una nuova funzionalitá per la piattaforma che migliora l’esperienza degli insegnanti. Ci sará anche un nuovo modello di abbonamento chiamato Minecraft for Camps and Clubs.