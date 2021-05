Jupiter’s Legacy è sbarcato su Netflix lo scorso 7 maggio e finalmente i fan del filone supereroistico; possono dunque godersi un show sui supereroi anche sulla piattaforma di streaming più famosa al mondo. In tal senso infatti Netflix risultava leggermente indietro ai diretti concorrenti; Se Disney, e il suo Disney Plus, può godere della Marvel, gli abbonati a Prime Video invece possono scegliere tra The Boys e il recente The Invincibile.

Netflix invece si è trovata temporaneamente sprovvista di personaggi in calzamaglia in grado di volare, specie dopo la chiusura delle serie in colaboraiune con Marvel. Ma al netto di tutto com’è questo Jupiter’s Legacy? Di cosa parla? Qual è la sua trama? Scopriamolo insieme.

Jupiter’s Legacy: scopriamo i protettori di Netflix

Lo show si basa sui fumetti di Mark Miller e Frank Quitely. Sheldon Sampson, durante la crisi degli anni ’30, grazie ad una serie di visoni scopre un’isola segreta in grado di conferire agli uomini poteri incredibili. Arriva però per tutti il giorno di cedere la propria posizione alle generazioni future; da qui inizia l’avventura di Jupiter’s Legacy.

Lo show si contra proprio sul paragone a cui sono soggetti i nuovi supereroi che dovranno imparare a salvare il pianeta e a sopravvivere ai costanti paragoni con la generazione precedente. Lo show è sicuramente guadabile ma se l’idea di Netflix era quella di proporre una valida alternativa a show diventati iconici come ad esempio The Boys o WandaVision la strada è ancora lunga. Insomma Jupiter’s Legacy ad oggi è promosso con la sufficienza, speriamo in una seconda stagione più ispirata.