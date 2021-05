Anche nel corso di Maggio, i clienti di Iliad avranno a loro disposizione la Flash 100. La promozione principale del gestore francese propone soglie di consumo senza limiti con la presenza di 100 Giga per navigare in rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 9,99 euro.

Iliad, il possibile addio del 3G nei prossimi mesi

La principale sorpresa legata alla Flash 100 di Iliad è quello del 5G. In aggiunta al pacchetto che prevede 100 Giga per la navigazione di rete, gli utenti potranno anche connettersi in internet con la tecnologia delle linee di nuova generazione.

In Italia, il 5G già una realtà nei principali capoluoghi della nazione. Lo scopo a medio termine è quello di portare il 5G in gran parte del territorio italiano. Le prospettive che guardano sino al 2022 propongono un’estensione del 5G in gran parte della nazione.

L’arrivo del 5G di Iliad sancisce però una serie di importanti cambiamenti interni. Il gestore francese, ad esempio, sta valutando la possibilità di attuare un processo di dismissione per le linee 3G. Così come gli altri provider, infatti, anche Iliad sta pensando un addio definitivo alle reti internet di vecchia generazione.

In Italia, già TIM e Vodafone hanno deciso di rinunciare al 3G nel corso dei prossimi mesi. Lo scenario in casa Iliad è invece diverso. Per il provider francese la rinuncia al 3G non avverrà certamente in tempi brevi. Dato che il 3G è ancora determinante per la copertura omogenea del territorio italiano, il processo di dismissione non partirà prima del prossimo 2022.