Fast & Furious sta per arrivare con il suo nono capitolo e i fan sono in grande attesa. Ancora una volta ci saranno auto volanti ma soprattutto tanta adrenalina da scaricare direttamente sui sedili del cinema. Si ritornerà dunque dal 18 agosto in sala, dove l’avventura raggiungerà un livello ancora superiore.

Fast 9: il figlio di Justin Lin ha “ideato” una delle scena più belle del film

Emergono però particolari importanti su una scena, la quale ha visto il figlio di 8 anni del regista Justin Lin inventare praticamente lo svolgimento:

“Avevamo deciso di usare i magneti e così via nella storia, era così emozionante, stavamo pensando a tutte queste scene d’azione.” Queste le parole che hanno preceduto l’intoppo:

“Stavamo progettando la sequenza d’azione del burrone e dissi: “Ok, qui abbiamo Roman (Tyrese Gibson) e Tej (Ludacris). Come facciamo a far arrivare Jacob dall’altro lato?”. Oqwe colse così l’occasione per proporre la sua idea dell’aereo magnete e di tutto il resto. Dopo centinaia di ore passate a progettare, stava effettivamente prestando attenzione, e aveva ben capito i personaggi.”

“Credo che il mondo intero sia emozionato all’idea di poter tornare al cinema per guardare il nono Fast & Furious. I fan del franchise aspettano il film in modo particolare e avranno modo di rispondere a diversi interrogativi anche relativamente al primissimo film della saga. Questo film permetterà agli appassionati di capire cose mai realmente chiarite come, ad esempio, chi fosse Dom prima di diventare il personaggio che vediamo sullo schermo. Le storie narrate sono davvero molto ricche”.