Fast & Furious 9: in arrivo un nuovo capitolo della saga, le parole di Vin Diesel

C’è un nuovo capitolo della celebre saga che ha appassionato il mondo intero ormai pronto ad arrivare. Fast & Furious 9 è alle porte e i fan sono in gran trepidazione.

Proprio in vista dell’occasione uno dei personaggi principali, se non il protagonista assoluto, ovvero Vin Diesel, ha deciso di invitare tutti a tornare nelle sale cinematografiche. Il tutto con un video all’interno del quale si susseguono alcune immagini del nuovo capitolo ma nel quale presenzia anche Dom. Tutti gli appassionati ma non solo devono fissare dunque l’appuntamento per il prossimo 18 agosto, data nella quale partiranno i primi appuntamenti al cinema.

Le sorprese saranno tante così come gli effetti speciali, i quali ancora una volta la faranno da padroni all’interno di un vero e proprio capolavoro del cinema.

Fast & Furious: arrivano le parole di Dominic Toretto, si ritorna tutti al cinema dal 18 agosto

“Ne è passato di tempo. Le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messo ha dura prova, ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno. Da più di cento anni, c’è un luogo dove tutti ci riuniamo per divertirci, per evadere, andare in posti sempre nuovi: il cinema. Nulla è paragonabile al momento in cui si spengono le luci, si accende il proiettore e cominciamo a sognare. Dopo essere stati soli così tanto, ti manca la vecchia vita. E’ ora di tornare a stare ancora insieme. A sorridere, a esultare. Siamo pronti a farlo di nuovo. Perché non c’è un ritorno migliore del cinema“.