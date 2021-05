Le offerte di Euronics sono quasi da primato, e promettono in cambio un risparmio decisamente notevole su ogni acquisto, a patto che comunque abbiate la possibilità di recarvi presso i soli punti vendita coinvolti.

Avete capito bene, come al solito la campagna promozionale di Euronics non risulta essere effettivamente disponibile ovunque, ma solo ed esclusivamente presso i negozi di proprietà del socio Euronics Bruno. I prezzi che andremo a raccontarvi sono da considerarsi validi solamente fino al 2 giugno 2021, ed inoltre sarà possibile approfittare del Tasso Zero, con pagamento a partire da Ottobre 2021, nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 199 euro.

Euronics: tantissime offerte speciali con fortissimi prezzi per tutti

Le offerte speciali di Euronics toccano all’incirca tutte le categorie merceologiche attualmente disponibili in negozio, ma come al solito siamo fortemente attratti dagli smartphone, e sopratutto dai modelli relativamente economici, in vendita quindi a meno di 450 euro.

Il migliore in questa fascia di prezzo è lo Xiaomi Mi 11 Lite, un dispositivo dalle buonissime prestazioni generali, e complessivamente molto recente, in quanto in vendita da pochissimi mesi.

Le alternative ancora più economiche non tardano comunque ad arrivare, parliamo a tutti gli effetti di Oppo A94 o Oppo A54, passando poi per Realme 8 5G, Samsung Galaxy A21s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 o anche Motorola G10, Samsung Galaxy A51 e altri ancora. La campagna promozionale è stata per comodità raccolta nelle pagine sottostanti, in tal modo potrete accedere ai migliori sconti anche dal divano di casa vostra.