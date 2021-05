Criptovalute: la chiave per investire e diventare miliardario in pochi step

Negli ultimi giorni la folla sta impazzendo per le criptovalute e pare che queste costituiranno il futuro. Il motivo è molto semplice: grazie a monete come i Bitcoin o i Dogecoin, in molti stanno racimolando delle cifre sorprendentemente impossibili. Ovviamente però il guadagno non cresce sugli alberi come potrebbe sembrare. Per investire in modo efficace sono necessari alcuni accorgimenti di cui vi parleremo qui di seguito.

Come tutte le cose belle, anche per questa ci vuole dedizione, tanta pazienza ed un buon libro da seguire. La scelta è piuttosto ampia, ma noi di Tecnoandroid vi indirizzeremo verso i 10 libri più utili sul mercato.

Criptovalute: i migliori libri esplicativi

«Blockchain 2021»

Blockchain 2021 di Nathan Real, scrittore e trader professionista, è un manuale molto interessante che vi spiegherà le strategie per investire in blockchain, Bitcoin, Altcoin.

«Tutto su Bitcoin»

Tutto su Bitcoin di Davide Capoti, Alessandro De Lorenzo e Matteo Maggioni altro non è che una guida semplice per coloro che sono alle prime armi. Tra i consigli vi sono anche quelli che riguardano la scelta degli exchange e dei wallet per detenere in sicurezza le monete digitali.

«Investire in Bitcoin»