Gli sconti attivati nell’ultimo periodo da Bennet sono assolutamente pazzeschi, promettono al cliente la possibilità di godere di un risparmio unico nel proprio genere, riuscendo nel contempo a mettere le mani su prodotti di altissimo livello.

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso Bennet ha dato il meglio di sé per cercare di accontentare le enormi richieste dei tantissimi consumatori che da tempo vorrebbero poter acquistare un dispositivo Apple, pagandolo cifre complessivamente accessibili ed accettabili.

Le offerte indicate nell’articolo sono da considerarsi valide solamente nei singoli punti vendita, senza limitazioni territoriali, ma non sul sito ufficiale. Le scorte, tranne che rari casi, non dovrebbero rappresentare un problema.

Andate sul nostro canale Telegram ufficiale per avere la possibilità di ricevere codici sconto Amazon gratis e scoprire le migliori offerte del momento.

Bennet: tutte le offerte del volantino

Le offerte del volantino, come anticipato, sono più che altro mirate sui prodotti Apple, a partire dagli smartphone di ultima generazione, quale può essere l’iPhone 11. Quest’ultimo viene commercializzato a soli 599 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB, come conseguenza del lancio sul mercato dei nuovi modelli di iPhone 12.

Nel frattempo, tuttavia, è possibile aggiungere al carrello un ottimo Apple iPad 10.2, solo WiFi con 128GB di memoria interna, anch’esso in vendita ad un prezzo complessivamente accessibile, basteranno difatti soli 299 euro. Non mancano, infine, anche le nuovissime Apple AirPods di ultima generazione, le più amate cuffiette true wireless, richiestissime da ogni utente sul territorio mondiale.

Per conoscere da vicino ogni singolo dettaglio del volantino Bennet, dovete aprire subito le pagine che abbiamo integrato per voi nell’articolo.