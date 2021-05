Domani 18 maggio 2021 il colosso di Cupertino potrebbe rilasciare i suoi Apple AirPods 3 e nella stessa occasione procedere con la presentazione del nuovo piano Apple Music HiFi. La notizia potrebbe però non rispecchiare la realtà dei fatti, nessun annuncio ufficiale è fino ad ora emerso.

Apple presenterà la nuova generazione di AirPods e il servizio Apple Music HiFi domani 18 maggio!

Le indiscrezioni sulla nuova generazione di AirPods circolano da diverse settimane. Alcune immagini trapelate hanno anche svelato quello che potrebbe essere il design e una versione contraffatta sembra essere già in commercio. Soltanto domani, però, tramite il lancio ufficiale da parte di Apple, potrebbe essere possibile verificare la validità di quanto riportato dalle varie fonti, secondo le quali i nuovi auricolari saranno esteticamente simili agli AirPods Pro. Ma, pur distinguendosi per le dimensioni dello stelo, evidentemente ridotte rispetto al modello attuale, gli AirPods 3 non offriranno la cancellazione attiva del rumore.

La fonte ritiene, inoltre, che gli AirPods 3 saranno accompagnato dalla presentazione del nuovo servizio Apple Music HiFi, tramite il quale gli utenti potranno contrarre un abbonamento, il cui costo potrebbe ammontare a circa 9,99 euro al mese, e ascoltare i loro brani preferiti con una migliore qualità dell’audio.

A indicare quella che potrebbe essere la data scelta da Apple per procedere con il rilascio delle sue novità è lo YouTuber Luke Miani, noto per aver già anticipato la data di lancio degli Apple AirPods Max. Nonostante i precedenti, l’informazione riportata da Miani è da ritenere incerta, anche se non del tutto improbabile.