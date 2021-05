WhatsApp: tre funzionalità nascoste e segrete, ecco come averle subito

WhatsApp sta continuando a migliorarsi, soprattutto nell’ultimo periodo. L’applicazione infatti non sta godendo di ottima salute visto che numerosi utenti hanno scelto di valutare opportunità proposte da altre piattaforme. Il tutto in seguito all’annuncio del nuovo aggiornamento che riguarderà la privacy policy, la quale è stata implementata proprio durante la giornata di ieri in maniera ufficiale.

All’interno della famosa applicazione ci sono tantissime funzionalità, le quali hanno contribuito a rendere WhatsApp ciò che oggi è. Stando a quanto riportato da alcuni utenti ci sarebbero però alcune funzioni esterne, le quali sarebbero utilizzabili mediante applicazioni di terze parti. Il tutto è stato verificato e risulta veritiero, nonché legali al 100%.

WhatsApp: queste tre funzionalità sono davvero interessanti per tutti gli utenti

Una delle funzioni più utilizzate per quanto riguarda quelle esterne a WhatsApp permette di spiare le persone. Basterà infatti scaricare Whats Tracker per poi monitorare alcuni dei propri contatti WhatsApp e conoscere i loro movimenti all’interno della chat. Saranno infatti inviate da questa piattaforma delle notifiche quando uno dei contatti controllati deciderà di entrare o uscire.

Un’altra applicazione sta conquistando numerosi consensi, ovvero Unseen. Si tratta di una grande opportunità, la quale consente infatti di passare in osservati quando si leggono i messaggi. L’applicazione in questione intercetta infatti tutte le notifiche e il relativo contenuto permettendo a tutti di leggere esternamente WhatsApp.

Tutti coloro che invece stavano cercando da tempo una soluzione per recuperare i messaggi eliminati, saranno contenti di sapere che tutto ciò è possibile. Basta infatti scaricare WAMR, applicazione che immagazzinerà le notifiche con il contenuto.