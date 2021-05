Molti clienti Vodafone stanno attendendo le rimodulazioni che entreranno in vigore il 31 maggio, tuttavia l’operatore ha deciso di tornare all’attacco con delle offerte, per l’appunto, operator attack. Come si deduce dal nome, le suddette sono rivolte principalmente a tutti quelli che hanno intenzione di passare ad un operatore che non sia Vodafone. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime novità.

Vodafone: le offerte operator attack che ti faranno cambiare idea

La prima offerte che menzioniamo è senza ombra di dubbio quella migliore, ossia Vodafone Special Minuti 50 Giga dedicata ai clienti che provengono da TIM. Questa nuova “offerta a gettone” prevede minuti illimitati verso fissi e mobili e 50 Giga di traffico dati in 4G. Il costo dell’offerta è di 12,99 euro al mese, e si potrà attivare a solo 1 centesimo e vedrà l’anticipo del primo mese d’uso solo per i clienti TIM.

Nel caso in cui preferiate non privarvi degli SMS, c’è per voi la Vodafone Special 50 Digital Edition, la quale è praticamente identica ma con SMS verso tutti. In tal caso, l’operatore ha attivato la promozione “Prova Vodafone”, che permetterà ai clienti di Fastweb, Postemobile, CoopVoce, Tiscali, Rabona Mobile e altri operatori di andare a pagare 5 euro il primo mese e poi 7,99 ogni al mese dal prossimo rinnovo. L’offerta si può attivare comodamente online.

Vodafone Special Unlimited 50GB prevede minuti, SMS illimitati e 50 Giga in 4G a 9,90 euro al mese. È disponibile solo nei negozi per portabilità da Kena Mobile, Lycamobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile, ma il costo d’attivazione è pari a 12,10 euro.

Per concludere, menzioniamo Vodafone Special 100 Digital Edition, che prevede 50 Giga in più a quella di prima pagando 5 euro il primo mese e 9,99 euro dal primo rinnovo. Una cosa da tenere in considerazione è che se il pagamento viene fatto con Smart Pay, il prezzo dell’offerta si bloccherà per 24 mesi dall’attivazione.