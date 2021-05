Come forse sappiamo, TIM durante il mese di maggio 2021 ha portato a tutti gli utenti sia delle rimodulazioni e sia delle nuove offerte per riuscire a convincere gli utenti di altri operatori telefonici a cambiare il servizio. Sicuramente tra queste ce l’offerta winback TIM Special 70, la quale è stata messa a disposizione per tutti i clienti di qualsiasi operatore nazionale. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

TIM Special 70: ecco la nuova offerta lampo che potrebbe farti cambiare idea

Allo stato attuale, questa offerta pare che sia disponibile solo in edizione limitata ad alcuni negozi TIM aderenti, tuttavia la comunicazione concernente l’essenza del piano tariffario è sempre la stessa: “Offerta Lampo Imperdibile. Passa a TIM a 9,99 euro al mese. Minuti e SMS illimitati. 70 Giga. Con TIM Unica Giga illimitati. New disponibile in MNP per i clienti provenienti da tutti gli operatori”.

TIM Special 70 viene proposta con costo di attivazione gratis e costo della SIM pari a 10 euro, a meno di promozioni ulteriori. L’offerta, tuttavia, è ad accesso limitato, ossia che solo alcuni ex clienti selezionati che hanno avuto l’SMS informativo oppure altri clienti che hanno negozi aderenti nelle vicinanze possono usufruirne.

È cosa buona e giusta notare anche come i clienti per rete fissa e anche mobile, in seguito all’attivazione di Special 70, abbiano la possibilità di attivare TIM Unica al fine di guadagnare Giga illimitati e traffico Internet. L’iniziativa è possibile solo per i clienti di rete fissa con domiciliazione attiva che addebiteranno il costo mensile di TIM Special 70 all’interno della bolletta della rete fissa mediante “Ricarica Automatica in fattura”.