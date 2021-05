Kena Mobile impazzita: come aggiudicarsi 2 euro al mese per sempre

Kena Mobile impazzita: come aggiudicarsi 2 euro al mese per sempre

Nel mondo della telefonia mobile non si capisce più niente. Promozioni esagerate, sconti pazzeschi e offerte a prezzi incredibili. Anche Kena Mobile è impazzita! Ecco come aggiudicarsi 2 euro al mese per sempre semplicemente scegliendo una delle offerte Kena "per sempre".