Kena Mobile segna il mese di maggio con una fantastica iniziativa. L’operatore virtuale di TIM promette di regalare 2 euro di sconto ogni mese. La promo si chiama Kena Mobile You&Me ed è davvero eccezionale. Ecco come avere diritto a questo incredibile omaggio.

Kena Mobile You&Me e ricevi in regalo 2 euro ogni mese

Grazie a Kena Mobile You&Me ogni utente che proviene da altri operatori di telefonia mobile può ricevere uno sconto sulla tariffa mensile scelta. Si tratta di un codice speciale che il nuovo cliente riceverà una volta attivata un’offerta tra quelle disponibili.

Questo codice potrà inviarlo ad un suo amico o conoscente che, se deciderà di passare a Kena Mobile, garantirà a sé stesso e al suo amico 2 euro di sconto ogni mese sulla tariffa. Questa promo rimarrà attiva per sempre fino alla permanenza di tutte e due gli utenti. Nel momento in cui uno dovesse decidere di lasciare Kena Mobile farà perdere il rimborso all’altro.

Alcuni dettagli sulle offerte attivabili con la promo You&Me

La promo You&Me è valida fino 3 giugno 2021 e il codice ricevuto potrà essere utilizzato entro e non oltre il 10 giugno 2021. Per riceverlo occorre sottoscrivere una delle 3 offerte disponibili sul sito ufficiale di Kena Mobile. Una volta selezionata quella più adatta l’utente dovrà inserire il codice “YOUeME“. In questo modo avrà diritto ad un altro codice per portare chi vuole in Kena Mobile e ottenere per entrambi uno sconto di 2 euro ogni mese per tutta la permanenza con l’operatore.

Le offerte disponibili sono 3. Tutte offrono minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri di telefono nazionali fissi e mobili:

Kena Mobile 7,99 è l’offerta che aggiunge 50 GB di traffico dati al piano base con soli 7 ,99 euro al mese per sempre . Navigazione sotto copertura 4G fino a 30 Mbps . Può attivare l’offerta chi necessita di un nuovo numero ;

è l’offerta che aggiunge di traffico dati al piano base con soli 7 al mese . Navigazione sotto copertura 4G fino a . Può attivare l’offerta chi necessita di un ; Kena Mobile 9,99 invece è l’offerta che aggiunge 100 GB di traffico dati al piano base con soli 9,99 euro al mese per sempre . Navigazione sotto copertura 4G fino a 60 Mbps . Possono attivare l’offerta i clienti che provengono da Iliad , PosteMobile , Lycamobile , altri MVNO e nuovi numeri ;

invece è l’offerta che aggiunge di traffico dati al piano base con soli al mese . Navigazione sotto copertura 4G fino a . Possono attivare l’offerta i clienti che provengono da , , , e ; Kena Mobile 12,99 infine è l’offerta che aggiunge 70 GB di traffico dati al piano base con soli 12,99 euro al mese per sempre. Navigazione sotto copertura 4G fino a 60 Mbps. Possono attivare l’offerta i clienti che provengono da qualsiasi operatore.

Insomma una bella iniziativa questa che regala 2 euro al mese per sempre se si porta un amico. Interessante che l’offerta a 100 GB è disponibile per tutti.