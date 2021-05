Per l’uscita imminente di Fast and Furious 9, ovvero il 18 agosto in Italia, l’attore protagonista del film Vin Diesel ha lanciato un appello ai fan molto speciale. La prima cosa da mettere in evidenza è l’assenza di persone all’interno delle sale cinematografiche, e tutto ciò è dovuto, come ben sappiamo, alla pandemia da coronavirus, la quale ha bloccato praticamente qualsiasi attività. Proprio per questo motivo, l’attore invita tutti a ritornare nelle sale:

“Ne è passato di tempo… le strade erano vuote, i luoghi dove ci radunavamo silenziosi. Abbiamo vissuto un anno che ci ha messi a dura prova. Ma iniziamo a vedere la promessa di un nuovo giorno.”

Di fatto, è stato diffuso dalla divisione nazionale della Universal Pictures anche il nuovo poster insieme ad un video messaggio, dove l’attore descrive a suo modo la magia che solo il cinema riesce a dare a tutti.

Fast and Furious 9: il cast e la trama del film

Il cast di Fast and Furious 9 è composto da personaggi del calibro di Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel e Sung Kang, affiancati delle attrici premiate con l’ Oscar Helen Mirren e Charlize Theron. Del cast fanno parte anche due personaggi d’eccezione come Cardi B e Ozuna. L’uscita nelle sale degli Stati Uniti dovrebbe essere il 25 giugno 2021, mentre in Italia dal 18 agosto 2021.

Per quanto riguarda la trama, allo stato attuale possiamo dire che Dom Toretto è uscito definitivamente dal giro e sta portando la sua famiglia avanti insieme a Letty. Tuttavia, Toretto è consapevole che i pericoli sono sempre dietro l’angolo, e infatti ne sta per arrivare uno che riguarda il suo passato e che dovrà risolvere insieme al suo fratello rinnegato da sempre, Jakob, interpretato magnificamente da John Cena.