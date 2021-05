Le offerte e gli sconti lanciati direttamente da Comet appaiono davvero assurdi, ricchi di prezzi molto più bassi del normale, mediante i quali gli utenti saranno decisamente in grado di spendere pochissimo su ogni singolo acquisto.

Per cercare di assecondare le necessità e le richieste della maggior parte di noi, il volantino risulta essere disponibile su tutto il territorio nazionale e direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando comunque che la spedizione presso il domicilio è sempre da ritenersi gratuita nel momento in cui l’ordine dovesse superare i 49 euro di spesa. Il Tasso Zero, inoltre, potrà essere richiesto da tutti coloro che andranno oltre i 199 euro, indistintamente dalla tipologia di prodotti selezionati.

Comet: tantissime offerte speciali per tutti gli utenti

I prodotti in promozione da Comet, oltre a toccare le più svariate categorie merceologiche, convincono anche per le fasce di prezzo di posizionamento dei singoli dispositivi effettivamente raggiungibili, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

In questo caso, infatti, sarà possibile partire da un top di gamma, del calibro ad esempio di Samsung Galaxy S21+, il cui prezzo si aggirerà attorno agli 849 euro, per scendere poi verso soluzioni decisamente più economiche ed alla portata. In particolare segnaliamo la presenza di Samsung Galaxy A21s, Galaxy A02s, Galaxy A72, Oppo A91, Oppo A53s, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi Note 10, Wiko View 4, Motorola Moto E6s o Motorola E7 Power, tutti a prezzi inferiori ai 300 euro.