Gli sconti attivati da Carrefour appaiono essere tra i migliori del momento, poiché a tutti gli effetti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di prezzi bassi, senza essere minimamente costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il risparmio, come al solito quando parliamo di Carrefour, è raggiungibile solamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale, se vorrete acquistare i nuovi prodotti sarete costretti a recarvi personalmente in negozio, senza però dover sottostare a limitazioni particolari in termini di disponibilità nelle varie regioni. In aggiunta, segnaliamo la possibilità di appoggiarsi al Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro di spesa effettivi.

Carrefour: offerte a non finire per tutti gli utenti

Se stavate cercando offerte mirate sui top di gamma, sappiate che non le troverete da Carrefour, all’interno della campagna promozionale sono disponibili tantissimi smartphone relativamente economici, in vendita comunque a poco meno di 400 euro.

Tutti i modelli sono distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto sono raggiungibili in versione no brand, quindi con possibilità di ricevere gli aggiornamenti direttamente dal produttore, non da uno specifico operatore telefonico.

I prodotti acquistabili rientrano tra Oppo A74/A54, TCL 20 SE, Alcatel 1 SE, Motorola Moto G10 e Motorola E7 Power. L’unica eccezione alla regola è rappresentata dall’ottimo Apple iPhone 12, un dispositivo attualmente in vendita a 799 euro, nella variante da 64GB di memoria interna.