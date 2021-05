La fusione di Wind e 3 Italia ha dato vita a WindTre, un operatore che continua ad affermarsi giorno dopo giorno trovando il consenso di numerosi utenti, attratti dalla qualità garantita e dalle ottime offerte proposte. L’operatore è solito lanciare delle tariffe davvero economiche soprattutto ai clienti che, procedendo con l’acquisto di una SIM, richiedono il contestuale trasferimento del numero dal precedente gestore.

L’offerta attualmente disponibile al costo più basso è infatti la WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition la cui attivazione può essere effettuata dai clienti dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

WindTre GO 50 Star + Digital LE: ecco l’offerta con minuti, SMS e 50 GB a un costo irrisorio!

L’offerta WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition può essere attivata online gratuitamente. I nuovi clienti dovranno saldare una spesa iniziale di soli 17,99 euro per la SIM e il primo rinnovo anticipato.

Il costo di rinnovo della tariffa WindTre ammonta a soli 7,99 euro, da sostenere tramite credito residuo, e include: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 50 GB di traffico dati.

I servizi extra non prevedono alcun costo aggiuntivo, in quanto già inclusi nel costo di rinnovo. Anche l’app ufficiale WindTre può essere scaricata gratuitamente su tutti i dispositivi. Il gestore permette di utilizzarla per richiedere assistenza; monitorare l’offerta e i consumi effettuati; e ricaricare la SIM.