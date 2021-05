A partire dallo scorso 13 Maggio 2021, l’operatore virtuale e secondo brand di WINDTRE, Very Mobile, lancia una nuova promozione valida presso i punti vendita, dove è possibile ottenere un ulteriore sconto sul costo di attivazione dell’offerta Very 5,99 dedicata ai nuovi numeri.

La novità è valida soltanto in tutti i punti vendita fisici autorizzati di Very Mobile, inclusi i corner eventualmente presenti nelle gallerie dei centri commerciali. Pertanto sono escluse le attivazioni online. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile sconta ulteriormente l’attivazione di Very 5.99

La promozione sarà disponibile fino al 3 Giugno 2021, salvo eventuali cambiamenti, e viene applicata a tutte le nuove attivazioni dell’offerta Very 5,99 Nuovi Numeri, cioè la versione dedicata solo per i nuovi clienti che richiedono l’attivazione di una nuova numerazione con Very Mobile. Grazie a questa promo i nuovi clienti che sottoscrivono nei negozi l’offerta Very 5,99 Nuovi Numeri ottengono un costo di attivazione ulteriormente scontato a 4 euro invece di 5 euro.

Very 5,99 Nuovi Numeri comprende in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico dati in 4G con velocità fino a 30 Mbps in download e in upload, il tutto al costo di 5,99 euro al mese. Attivandola nei negozi fino al 3 Giugno 2021, i nuovi clienti che richiedono un nuovo numero pagheranno un costo di attivazione di 4 euro, a cui aggiungere il costo del primo mese anticipato dell’offerta e il costo di una nuova SIM, che normalmente è pari a 10 euro.

Per le attivazioni online, invece, il costo di attivazione continuerà ad essere pari a 5 euro, da aggiungere al primo mese anticipato, mentre il costo della SIM tramite il sito dell’operatore è gratuito. Sempre online, con le stesse identiche offerte proposte attualmente da Very, è possibile attivare anche le eSIM, il cui costo è gratuito. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.