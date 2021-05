I prezzi più bassi sono direttamente da Unieuro, gli utenti si ritrovano a poter godere di sconti molto importanti, ed interessanti, tutti applicati sui principali modelli di tecnologia attualmente disponibili sul mercato nazionale.

Il risparmio coinvolge ogni singolo consumatore, data infatti la possibilità di accedere agli sconti indistintamente dalla provenienza, o comunque anche recandosi sul sito ufficiale dell’azienda. Coloro che intraprenderanno questa seconda strada, avranno la possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio, solo nel momento in cui dovessero spendere più di 49 euro.

Unieuro: tutti i migliori prezzi del momento

Il volantino Unieuro, data la nomenclatura di Passione Casa, parte con il cercare di invogliare il consumatore all’acquisto di un elettrodomestico, in particolare sarà possibile ricevere una asciugatrice gratis, nel momento in cui si dovesse aggiungere una lavatrice tra i modelli contrassegnati (non sarà necessario superare un livello di spesa o similari).

Nell’eventualità in cui, invece, si fosse interessati ai prodotti Apple, segnaliamo la possibilità di accedere ad iPhone 12 Pro, al prezzo di 1129 euro, passando anche per iPhone 12, la cui richiesta si aggira sugli 839 euro, per scendere poi verso il più “economico” iPhone 11, dalla richiesta finale di 679 euro.

Naturalmente all’interno del volantino Unieuro si possono scovare anche tantissimi altri prezzi ugualmente interessanti e da non perdere assolutamente. Se incuriositi dalla campagna promozionale, ricordatevi di aprire le pagine che trovate nel nostro articolo, per maggiori informazioni.