Il co-fondatore di Guerilla Games, Hermen Hulst, ha rivelato a Wired che Sony ha piú di 25 titoli in sviluppo per la PlayStation 5. La notizia si fa ancora piú interessante quando si scopre che la metá di questi titoli sono nuovi IP, cioè nuovi giochi. Hulst ha riferito che c’è una quantitá incredibile di varietá proveniente da regioni diverse, rivelando che ci saranno giochi per tutti i gusti.

Per i – fortunati – possessori di PlayStation 5 che cercano qualcosa con cui giocare sulla loro console, questo è ovviamente una buona notizia. Soprattutto perché al momento i titoli disponibili per la console di nuova generazione sono pochi e fa piacere sentire che c’è tanta roba in cantiere.

PlayStation 5: la disponibilitá della console é ancora un problema

Tuttavia, solo perché Sony é coinvolta, non significa che saranno tutti dei giochi tripla AAA. Sotto il marchio PlayStation Studios, spesso Sony aiuta a gestire ed assiste la produzione di sviluppatori al di fuori delle sue proprietá, come riportato da Gamesindustry.biz lo scorso anno.

In un’intervista, Eric Lempel, vicepresidente senior di PlayStation, ha affermato che i giochi sviluppati sotto il marchio PlayStation Studio non sono di proprietá di PlayStation, ma significa solo che vengono aiutati nello sviluppo. Questo spiega anche l’enorme quantitá di titoli su cui sta lavorando Sony.

In ogni caso, c’è molto di cui essere entusiasti. Sono in arrivo molti titoli interessanti, tra cui Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, God of War: Ragnarok e Horizon Forbidden West. Alcuni di questi arriveranno molto presto mentre, altri come God of War: Ragnarok, potrebbero subire dei ritardi. Siamo sicuri che con il tempo molte piú persone riusciranno ad acquistare la nuova console, in tempo per le prossime uscite.