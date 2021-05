Sebbene la nuova compagnia telefonica oggi si chiama WindTre, quando si parla di smartphone inclusi a prezzi incredibili si sente lo zampino del carattere della vecchia fiamma. Offerta 3 davvero eccezionale! L’operatore continua a offrire fantastiche promozioni. Per il mese di maggio si può accedere alle migliori tariffe con smartphone incluso a un prezzo super. Eccole nel dettaglio.

Offerta 3: ecco le promozioni che includono smartphone esagerati a prezzi da urlo

3 avrà perso il pelo, ma non di certo il vizio: quello di abbinare a un’offerta incredibile smartphone esagerati. Il tutto condito con prezzi da urlo. Sono tre le offerte che WindTre propone:

Medium

Large

XLarge

Non si tratta delle taglie di un vestito, ma di offerte che includono il meglio ad un prezzo super competitivo. Giusto in stile offerta 3! Vediamole insieme una per una.

Medium con Easy Pay

3 è esagerata e con l’offerta WindTre Medium con Easy Pay a 12,99 euro al mese include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS ;

; 30 GB di traffico dati.

Recandosi presso un negozio WindTre, 3 permette di abbinare alla tariffa uno smartphone senza anticipo. Il contributo mensile varierà a seconda del dispositivo selezionato e il vincolo contrattuale è di 30 mesi. Attivazione gratuita e costo della SIM 10 euro una tantum.

Large con Easy Pay

Se 30 GB di traffico dati non dovessero bastare, 3 ha pensato a WindTre Large con Easy Pay. L’offerta a 14,99 euro al mese il cui bundle include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS ;

; 50 GB di traffico dati.

Recandosi presso un negozio WindTre, 3 permette di abbinare alla tariffa uno smartphone senza anticipo. In questo caso si parte da modelli con un contributo mensile a partire da 20,99 euro al mese. Il prezzo varierà a seconda dello smartphone selezionato. Il vincolo contrattuale è di 30 mesi. Attivazione gratuita e costo della SIM 10 euro una tantum.

Tre XLarge con Easy Pay

Infine se proprio servono Giga esagerati ecco WindTre XLarge con Easy Pay. Con un canone di 16,99 euro al mese quarta offerta 3 include:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 50 minuti di telefonate verso l’estero;

di telefonate verso l’estero; 200 SMS ;

; 100 GB di traffico dati con 5G Priorità Pass.

Recandosi presso un negozio WindTre, 3 permette di abbinare alla tariffa uno smartphone senza anticipo. In questo caso si parte da modelli con contributo mensile a partire da 19,99 euro al mese che varia a seconda dello smartphone selezionato. Il vincolo contrattuale è di 30 mesi. Attivazione gratuita e costo della SIM 10 euro una tantum.

Continuano le promozioni. Infatti WindTre ha 4 offerte pensate per giovani e anziani così da soddisfare le loro esigenze.