Continuano ad uscire rumors sul prossimo GTA, senza dubbio uno dei giochi più attesi della nuova generazione. Rockstar c’ha, in fondo, abituato a Giochi di primissimo livello che si trattasse della saga di Gran Theft Auto o di quella di Red Dead Redemption.

Siamo ad esempio il secondo capitolo della saga ambientata nel Far West; la cura per il mondo del gioco, la perfezione tecnica raggiunta, la profondità della trama sono solo alcuni degli aspetti che che tutti i fans sperano di ritrovare nel sesto capitolo del gioco più celebre di Rockstar. Adesso grazie anche allo sviluppo portato dalla nuova generazione di consolle le aspettative sono davvero altissime. Tra i vari Rumors che continua uscire a cadenza settimanale uno potrebbe avere il sapore di un ritorno al passato.

GTA 6: si spera nel ritorno di Vice City

Come già premesso, quello di cui stiamo parlando è comunque un rumor e, in quanto tale, va preso con le pinze; tuttavia la notizia è di quelle che i fan vorrebbero sentire ogni giorno. Sembra che all’interno della prossima mappa di gioco di GTA possa essere presente quella del capitolo che forse più di tutti è amato dai giocatori. Stiamo parlando ovviamente di Vice City.

Il rumor in questo caso troverebbe riscontro in un’immagine apparsa su Internet nelle scorse ore; tuttavia l’immagine sarebbe già comparsa tra le pagine della fan base nel 2018, adesso viene riproposta con qualche modifica su alcune strade. Insomma ad oggi non abbiamo certezze al riguardo anche se siamo certi che tutti i fan sarebbero più che entusiasti di poter tornare ad attraversare le strade della ormai storica Vice City nella prossima generazione di console.