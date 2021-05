Il nuovo volantino Expert è veramente pazzesco, all’interno gli utenti hanno la possibilità di trovare prezzi molto bassi e convenienti, anche applicati su prodotti particolarmente costosi e generalmente difficilmente raggiungibili.

Il risparmio, finalmente, è alla portata di ognuno di noi, in particolare gli acquisti sono effettuabili su tutto il territorio, senza vincoli legati alle regioni di appartenenza, o sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che sceglieranno di affidarsi a questa seconda opzione, ricordiamo, dovranno comunque pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dal livello di spesa effettivamente raggiunto.

Expert: il volantino è pieno di sorprese

Il volantino di Expert è veramente pieno di sorprese da non perdere di vista, sebbene comunque l’unico smartphone top di gamma degno di nota sia il Samsung Galaxy S21+, il modello intermedio della nuova serie Galaxy, attualmente in commercio al prezzo finale di 849 euro.

Tutti gli altri modelli appartengono ad una fascia inferiore, sebbene comunque presentino prestazioni complessivamente interessanti. I migliori riguardano Samsung galaxy A71, Vivo Y20s, Oppo A74, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A52, Oppo A94, Realme 8 Pro, Motorola Moto G10, Motorola Moto E7 Power, come anche Samsung Galaxy A02s, Oppo A15, Vivo Y70 e Xiaomi Redmi 9.

I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand, per la possibilità di godere di aggiornamenti rapidi e tempestivi.