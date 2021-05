TikTok è uno dei social network più utilizzati negli ultimi tempi e consente di creare contenuti video utilizzando i tantissimi filtri ed effetti disponibili sulla piattaforma.

Con un post sul suo blog, il social cinese ha annunciato di aver finalmente reso disponibili i Duetti con il supporto al green screen. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’argomento.

TikTok: in arrivo una nuova funzionalità

Per chi non sapesse di cosa si tratta, i Duetti ti consentono di registrate un video insieme a quello di un altro utente su TikTok, che nel frattempo viene riprodotto. È possibile scegliere tra diversi layout di visualizzazione dei video e adesso è possibile registrare un Duetto anche utilizzando la tecnologia green screen, che rimuove lo sfondo e consente quindi di modificare tutto ciò che è alle spalle del soggetto.

TikTok inoltre ha iniziato una serie di test, principalmente sul territorio degli Stati Uniti, per quanto riguarda un redesign della schermata Discover: questa infatti mostra una serie di categorie in cui rientrano i TikTok, oltre ai classici trend da sempre presenti sulla piattaforma. Oltre a questo, il social sta testando anche una sorta di shop in-app per alcuni brand, in maniera del tutto simile con quanto fatto da Instagram. Al momento, questi test sono attivi solo per un numero ristretto d’utenti americani.

Negli ultimi giorni il colosso cinese ha bloccato o rimosso più di 500 mila profili di utenti italiani che hanno meno di 13 anni, e stando alle regole della piattaforma e alle norme italiane non si sarebbero potuti iscrivere. Il dato arriva dal Garante per la privacy, che a inizio anno aveva vietato all’app cinese il trattamento dei dati degli under-13, obbligandola di fatto a tentare di verificare l’età di tutti i suoi iscritti in Italia.